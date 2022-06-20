Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте
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Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте

Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте

На счету зоолога — более 20 монографий, учебников и пособий, его именем назван астероид, ну а голос звучал в «Прогулках с динозаврами», мультфильмах «Зверополис» и «В поисках Дори». Однако для большинства зрителей Николай Дроздов оставался лицом программы «В мире животных».


Николай Дроздов рос в удивительной семье: папа Николай Сергеевич был профессором кафедры органической химии 2-го Московского медицинского института, мама Надежда Дрейлинг — работала терапевтом. Ее прапрадед происходил из старинного дворянского тирольского рода и участвовал в Бородинском сражении, ну а двоюродный прапрадед Дроздова по отцовской линии — не кто иной, как митрополит Филарет.

Несомненно, интерес Николая Николаевича к науке был наследственным, однако он успел попробовать себя и в других областях. Так, после седьмого класса папа отправил наследника на летние каникулы в управление конезавода Рязанской области — табунщиком. С пяти утра до десяти вечера юноша следил за орловскими рысаками, а заодно научился мастерски сидеть в седле.

После школы выпускник поступил на биофак МГУ, а на втором курсе решил взять перерыв и устроился… на швейную фабрику. Как пояснял Дроздов, у него возник конфликт с отцом, намекнувшим, что сыну пора бы самому зарабатывать деньги. Через год Николай Николаевич получил сразу седьмой разряд по пошиву верхней мужской одежды, в то время как уже пятый считался большим достижением.

Талантливого портного уговаривали пойти в ученики одного знаменитого закройщика из ателье в ГУМе, но Николай Дроздов поспешил вернуться к науке. К счастью для всех нас, ведь иначе программа «В мире животных» была бы совсем другой. 20 июня биогеографу исполняется 85, а мы вспоминаем, как он нашел призвание, любовь и счастье.

Ученый и ведущий

Дроздов учился в Московском городском педагогическом институте и на географическом факультете МГУ. Получив высшее образование, Николай Николаевич окончил аспирантуру и защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С тех самых пор биогеограф работал на кафедре вуза, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора.

Еще в конце 60-х Дроздов впервые появился в программе «В мире животных» как консультант. В то время передачу вел ее создатель Александр Згуриди. Впоследствии кинорежиссер передал свое детище Василию Пескову, а уже в 1977-м лицом проекта стал Николай Николаевич.

И неслучайно — в 1971-м биогеограф уехал на 10-месячную стажировку в Австралию, а в 1975-м — посетил восточную часть Заира и оказался в первой советской группе зоологов, увидевших в природе горных горилл. Тогда же Дроздов побывал в Индии, после чего стал вегетарианцем.

Опасность на каждом шагу

Он казался бесстрашным, ведь, работая в кадре, не боялся рисковать, демонстрируя зрителям опасных животных. Так, Николай Николаевич в одном выпуске «В мире животных» брал в руки ядовитую кобру, а в другом — гадюку. Последняя успела заползти ведущему в рукав и укусила его. Поначалу Дроздов решил умолчать об инциденте, но тут распухшую руку коллеги заметила Елена Малышева. Фактически, теледоктор спасла биогеографу жизнь, заставив его обратиться в клинику. «Забила тревогу и настояла, чтобы меня на скорой помощи отвезли в Склиф. Оказался некроз», — вспоминал ведущий.

Это была далеко не единственная опасная ситуация в карьере ученого. В 1979-м он забрался на вершину Эльбруса, а в 1980-м уехал в экспедицию ЮНЕСКО на острова Фиджи, Самоа и Тонга на четыре месяца. В том же году Дроздов опустился на дно озера Байкал, и тут самоходный батискаф застрял. Температура на борту едва достигала пяти градусов тепла, и члены команды не на шутку замерзли и испугались. К счастью, вскоре аппарат удалось поднять наверх.

Ну а больше всего Дроздову запомнилась встреча с крокодилом в Африке. Около 10 особей неподвижно лежали в водоеме, а ведущему нужно было приманить их ближе к камере. «Приманивал, приманивал, пока самый бодрый крокодил не вылез на сушу и не приполз к нам. Тут я обнаружил, что приманка-то у меня кончилась. Крокодил тем временем уже присматривался к ногам моего оператора. Схватил большую палку, подбежал к нему и как вдарил по морде. Нехорошо так с животными обращаться, но, если это крокодил, то такое поведение становится вынужденным. Со всей силы как шарахнул его, а у него изо рта будто искры какие-то посыпались. Целый сноп. Он очень обиделся на этот удар, развернулся и пополз в озеро. Только потом я понял, что это были не искры, а штук 15 его зубов. Должен вас успокоить, через две недели все его зубы выросли вновь», — отмечал Николай Николаевич.

Экспедиции к Северному полюсу и вдоль побережья Аляски, участие в «Последнем герое» — Дроздова воспринимали как человека жизнерадостного, деятельного и с безупречной репутацией. Правда, и его порой критиковали зрители, например, за жестокие сюжеты программы «В мире людей», которую Николай Николаевич вел полгода, или за одобрение эксплуатации животных в цирке.

«В цирке животные живут дольше, чем в зоопарке и тем более в природе, — уверен Дроздов. — В зоопарке животные вылечены, накормлены, но находятся в стрессе из-за бездействия. А в цирке они с увлечением работают. Это настоящие труженики. Когда животные стареют, эти пенсионеры так переживают, что их на сцену не пускают. Когда всех вызывают, а его нет, он аж клетку трясет: как так, почему его не зовут? Животные любят публику, это их любимая работа. А грубого обращения нельзя допускать, потому что умные животные — слоны, медведи — так отомстят, что мало не покажется».

Два брака

В студенчестве Дроздов познакомился с девушкой по имени Инна. Влюбленные поженились, но прочного и долгого брака, несмотря на рождение дочки Нади, не сложилось. «Я хотел продолжать отношения, но супруга выступила против. Не я от нее ушел, а она от меня. Это вам сейчас кажется, что я хороший человек, но по молодости было по-иному. Уже в том возрасте я любил путешествовать, может, ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов. Дочку по неделям брали к себе. Сказали ей, чтобы не жаловалась на маму и папу. И с Инной, и с дочкой Надей у меня остались товарищеские отношения, но их нельзя назвать дружескими. Дочь сейчас занимается экологическим туризмом», — делился Николай Николаевич в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

После развода Дроздов целиком и полностью ушел в работу и 20 лет был холостяком. Следующую жену путешественник мог встретить в любой точке мира, однако с Татьяной Петровной столкнулся в лифте дома в Орехово-Борисово: биогеограф жил на седьмом этаже, ну а будущая супруга — на пятом. Между ними обитала и подруга Татьяны, которая начала приглашать соседей к себе на чай.

В тот момент Николай Николаевич писал книгу, надиктовывая предложения на магнитофон. Татьяна Петровна, будучи ученым секретарем в Министерстве текстильной промышленности РСФСР, взялась расшифровывать кассеты. Первый экземпляр «Полета бумеранга» достался помощнице и главной читательнице.

При этом ученый секретарь не рассчитывала стать супругой телеведущего, поэтому, когда спустя год Дроздов сделал предложение, Татьяна Петровна спросила, хорошо ли он все обдумал. Да-да, влюбленные по-прежнему обращались друг к другу на «вы», лишь после скромной свадьбы 9 сентября 1978-го превратившись в «Танечку» и «Колечку».

Ради возлюбленного Татьяне Петровне пришлось перебороть страх перед змеями, ведь супруг приносил домой то гадюк, то полозов, которые то и дело совершали побеги из террариумов и прятались: в пододеяльнике, под диваном… Жил в семье и тарантул, который случайно попал в пылесос, когда теща делала уборку.

Со временем живность из дома исчезла, а Дроздов шутил, что ему хватает и родственников: у Татьяны Петровны и Николая Николаевича появилась дочка Елена. Наследница отучилась в колледже в Австралии, получила диплом дизайнера, а затем устроилась в фирму по продаже пробиотиков для здоровья и красоты. В 2004-м Лена подарила маме с папой внука Филарета, а в 2010-м — Яна.

Несмотря на то, что Николай Николаевич и Татьяна Петровна вместе 45 лет, они по-прежнему трогательно заботятся друг о друге и удивляются, когда у них просят назвать особый секрет счастливого брака. «Как в чем? — удивлялся Дроздов. — В любви и уважении».

Уход с ТВ

Хотя Николай Дроздов вел здоровый образ жизни, подразумевающий как отказ от мяса, табака и алкоголя, так и регулярные занятия спортом, возраст брал свое. Курсовые лекции в МГУ профессор перестал вести, оставив лишь установочные, к его званию добавилась приставка «консультант».

При этом телезвезда продолжал выступать с интерактивными лекциями и ездил по городам, рассказывая слушателям о происхождении Вселенной. Но если преподавательскую деятельность Дроздов просто сократил, то от работы на ТВ и вовсе отошел.

Началось все с того, что с 2016-го биогеограф вел «В мире животных» на канале «Карусель» вместе с юным помощником Алексеем Лапиным. Лешу ученый называл своим преемником, и в 2018-м Лапин действительно стал новым лицом программы. Уход Дроздова связывали прежде всего с ухудшением состояния здоровья. Подтвердилась теория, когда в январе 2019-го, занимаясь йогой, зоолог неудачно упал и сломал ребра. Ну а в июне Николай Николаевич сообщил, что уже полгода не снимался в телешоу, так как не справляется с нагрузкой.

Тем не менее поклонники по-прежнему восхищаются активностью ведущего, который продолжает преподавать и заниматься научными изысканиями. Кроме того, Дроздов успел завоевать молодую аудиторию, снявшись в 2020-м в спецпроекте Gucci. Ну а в прошлом году зоолог завел канал в TikTok, на который тут же подписались несколько сотен тысяч фолловеров. «Меня уговорили его создать, конечно, — скромничал Николай Николаевич. — Я даже не знаю, как туда входить. Если я сам буду за всем этим следить, то похороню себя в соцсетях, поэтому решил их не трогать. Да и времени нет общаться с поклонниками, я живу своей жизнью и работой».

Несмотря на узнаваемость, Дроздов избежал звездной болезни и предпочитает жить как можно проще: не гонится за модной одеждой, не любит есть в ресторанах непонятные сложные блюда. Ну а секрет сохранения молодости ведущий видит в трех вещах: смех, пение и танцы.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit

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