Кети Топурия удивила пышным бюстом

Певица Кети Топурия поделилась кадрами с концерта группы A’Studio, на которых предстала с пышной грудью. На днях в столице прошел концерт группы A’Studio. Это было первое выступление коллектива после продолжительного перерыва. На выступлении многие обратили внимание на то, как изменилась фигура солистки группы. Кажется, паузу в светской жизни Кети использовала для тайного преображения.Фанаты заметили, что бюст артистки стал заметно больше. Одни считают, что эти изменения связаны с рождением второго ребенка, другие уверены в том, что Топурия решилась на новую пластическую операцию. Якобы певица вставила себе импланты, которые на два размера больше, чем её естественные формы. «Корректировочка небольшая произошла», «У Кети новая грудь?», «А грудь-то откуда такая огромная?» — цитирует комментаторов «Пятый канал». Стоит отметить, что Кети оставила без комментариев вопросы фанатов о новой груди. Ранее, кстати, ей неоднократно приписывали «пластику», которую она не делала. Как утверждает Топурия, с начала карьеры она изменила только форму носа. Причем эта операция была вынужденной: исполнительница решала вопрос с искривленной перегородкой и заодно устранила эстетический дефект.Кстати, во время концерта Топурия представила публике свой первый продюсерский проект. Она взялась продвигать творчество певицы TASSO, 17-летней грузинской певицы. Подопечная Кети является победительницей проекта «Голос. Дети». «Она просто покорила меня своим невероятным тембром, от которого я сразу покрылась мурашками», — сказала на презентации Топурия.