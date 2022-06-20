Климов: Прекратив транзит через Калининград, Литва «выбила из-под себя стул»

Недопустимое поведение Вильнюса ставит под удар весь блок НАТО. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя решение литовских властей о частичном прекращении транзита через Калининградскую область.

Литовские железные дороги уведомили Калининград, что с полуночи субботы 18 июня будет остановлен транзит ряда товаров, которые следуют в регион через Литву и ранее были включены в санкционный список ЕС. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет подпадают от 40 до 50 процентов списка грузов, которые перевозили между этим регионом и другими субъектами РФ. В частности, речь идет о стройматериалах, цементе и металлах.





Климов напомнил, что в совместном заявлении о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ между Россией и Евросоюзом говорится, что «стороны признают уникальность положения Калининградской области как части РФ» и «договариваются предпринять специальные усилия для снятия озабоченностей обеих сторон в связи с будущим транзитом».

Своим односторонним решением «Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС», написал сенатор. По его словам, если Евросоюз не исправит «наглую выходку» Вильнюса, то сам же дезавуирует для России легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и позволит решать проблему транзита абсолютно любыми способами.

«Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», — заключил парламентарий.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркивал, что свобода транзита является одним из краеугольных принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, Литва в рамках санкций нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой страны, но и Евросоюза в целом.



