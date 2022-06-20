Команда Иркутской области стала первой в турнире «Территория будущего» на призы ИНК

Сборная команда сильнейших шахматистов Иркутской области заняла первое место в межрегиональном шахматном турнире «Территория будущего» на призы Иркутской нефтяной компании. Мероприятие состоялось 18-19 июня в Иркутске.

Организатором выступила Федерация шахмат Иркутской области и Иркутская нефтяная компания. На торжественном открытии присутствовали председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, министр спорта региона Павел Богатырев, представители ИНК, Федерации шахмат Иркутской области, сильнейшие шахматисты области и Красноярского края.

В первый день соревнований состоялась встреча сильнейших игроков Иркутской области и Красноярского края. Игры между сборными командами были организованы по схевенингенской системе. Иркутскую область представили Дмитрий Оболенских, Александр Шёлк, Антон Шомоев, Александр Широковский, Яков Гинзбург, Валентин Крон. За Красноярский край выступили Александр Пискунов, Дмитрий Хегай, Дмитрий Аниконов, Сергей Заблоцкий, Владислав Михель, Андрей Великосельский.

19 июня провели матчевую встречу в 2 тура между сборными ИНК и СУЭК. Победу одержала команда Иркутской нефтяной компании.

Также международный гроссмейстер Дмитрий Хегай провел сеанс одновременной игры для 22 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Лучших игроков выбрал Дмитрий Хегай – Андрею Маркову и Эдуарду Комарову были вручены кубки.

Соревнования были организованы по правилам вида спорта «шахматы» и не противоречащим правилам игры в шахматы FIDE. Все результаты направлялись для обсчета международного и российского рейтингов. Победители, призеры и участники получили денежные призы и памятные подарки. Планируется, что межрегиональный шахматный турнир на призы ИНК станет традиционным мероприятием, привлекающим все большее число спортсменов.

Трансляции игр межрегионального шахматного турнира «Территория будущего» можно посмотреть на YouTube-канале ИНК.



