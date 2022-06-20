Королеву окружили ухажеры, а Варнава танцевала без белья: звезды два дня веселились на теплоходе
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Королеву окружили ухажеры, а Варнава танцевала без белья: звезды два дня веселились на теплоходе

Королеву окружили ухажеры, а Варнава танцевала без белья: звезды два дня веселились на теплоходе

Известный предприниматель пригласил звезд российского шоу-бизнеса в двухдневный круиз по Волге, от которого никто не смог отказаться. Селебрити на время забыли о том, что им нужно «держать лицо» и от души оттянулись на отдыхе.


Знаменитые гости сначала неспешно позавтракали, получили подарки от организаторов светского мероприятия, и только после этого отправились насладиться концертной программой. За нее отвечала Наташа Королева, на которую положил глаз чуть ли не каждый мужчина на теплоходе. 49-летняя артистка так зарядила своей энергией присутствующих, что один из них выпрыгнул из толпы и закружил звезду в страстном танце. «Давай, мой зайчик! Красавец, впечатлил!» — выкрикивала во время песни Наташа.

Не меньше внимания привлекла и Ида Галич. Блогерша сейчас находится в отличной форме: она придерживается строгого питания и не пропускает тренировки. Благодаря своим усилиям, Ида может себе позволить открытые наряды и даже пофлиртовать с ухажерами. Правда, на пару дней ведущая оставила диету и с радостью уплетала угощения.




Но своей откровенностью публику поразила Екатерина Варнава. Юмористка и ранее была не прочь показать всем свое тело во всей красе, но в этот раз она превзошла себя. Для вечернего выхода артистка выбрала полупрозрачное белое платье, которое не оставило никакой загадки: ее грудь имело центральное место на караоке-ночи на судне.

О себе заявила и Елена Летучая, строго следовавшая дресс-коду одного из ужинов. Теледива оделась в стиле бурлеск и весь вечер демонстрировала оголенную ногу с украшением, а также вальяжно обмахивалась веером.

К слову, когда светские беседы заканчивались и наступало время для очередного DJ-сета, селебрити забывали о гламуре и со смехом танцевали так, будто забывали о своем статусе и публичном образе.


# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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