Косачев прокомментировал потерю фракцией Макрона большинства в парламенте
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Косачев прокомментировал потерю фракцией Макрона большинства в парламенте

Косачев прокомментировал потерю фракцией Макрона большинства в парламенте

Потеря президентской фракцией большинства в парламенте говорит о разочаровании французского общества, вызванном потрясениями последних лет. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее стало известно, что победителем второго тура парламентских выборов во Франции стала коалиция «Вместе!» сторонников президента Эммануэля Макрона. Они получили 245 депутатских мест в Национальном собрании из 577, не добившись абсолютного большинства в нижней палате. «Новый народный экологический и социальный союз» во главе с Жан-Люком Меланшоном обеспечил себе 131 место, а «Национальное объединение» Марин Ле Пен получило 89 депутатских мест.

«<...>потеря президентской фракцией собственного большинства в парламенте, что соответствовало французской политической традиции последние полвека, и очевидное усиление оппозиции нельзя прочесть иначе, как разочарованную и разозленную реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет», — заявил Косачев, подчеркнув, что речь идет именно о годах, а не месяцах.

При этом причины нынешнего «рукотворного и псевдо-либерального» кризиса в Евросоюзе пытаются представить последствиями действий России, отметил политик.


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По материалам: pnp.ru

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