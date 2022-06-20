Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
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Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США

Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников СШАПесков: задержанные на Украине наемники США не попадают под Женевскую конвенцию

Задержанные на Украине американские наемники не попадают под Женевскую конвенцию. Ее уместность прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, действия конвенции не распространяется на этих наемников из США, так как они не состоят в регулярных войсках.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

По словам Хюйна, он находился в составе отряда, относившегося к разведывательному батальону. В какой-то момент был дан приказ отступать — он и его сослуживец долго шли через лес, а затем сдались российским военным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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