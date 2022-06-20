Ксения Собчак взяла 5-летнего сына на венчание подруги

Телеведущая Ксения Собчак стала свидетельницей на венчании дизайнера Яны Расковаловой с мужем. На церемонии присутствовал и ее подросший сын Платон. Ксения Собчак поделилась в соцсети фотографиями с венчания ее друзей Яны и Владимира Расковаловых, прошедшем в том же храме, в котором и церемония журналистки с Константином Богомоловым в 2019 году.«Было очень почетно стать свидетелем таинства венчания моих самых близких людей. В храме, где венчались Пушкин с Гончаровой и мы с Константином — нахлынули воспоминания… Очень красивый обряд… P.S мы все естественно стилизованы невестой», — отметила Ксения. Однако все внимание публики привлекли не венчающиеся супруги, и не стильно одетые гости, а сын Собчак, которого она взяла с собой в церковь. Журналистка нарядила отпрыска по всем правилам светского раута – в серый костюм модного кроя, белую рубашку и галстук. На одном из снимков наследник телеведущей запечатлен вместе с младшей дочерью Расковаловых, облаченной в белое платье и держащей в руках букет ландышей, и, стоя рядом, они выглядят точь-в-точь как жених с невестой.Подписчики Ксении пришли в восторг о того, каким красавцем растет ее ребенок, и рассыпались в похвалах.«Какой красивый Платон», «Не в обиду невесте и подружкам: Платон всех затмил. И леди рядом очень милая», «Круче всех выглядит Платон. Мне нужен его стилист», «Платон все больше становится похожим на вашего отца», «Маленький Анатолий Собчак», «Платон – кавалер», «Настоящий жених», — принялись восхищаться в комментариях.К слову, Собчак все делает, чтобы ее отпрыск рос не только привлекательным и модным мальчиком, но и умным. Стало известно, что 5-летний Платон в сентябре уже пойдет в частную школу, где преподают на английском языке. За обучение сына Ксения готова платить немалые деньги – 2,5 миллиона рублей в год.