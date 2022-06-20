Курс рубля рекордно укрепился
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Курс рубля рекордно укрепился

Курс рубля рекордно с 2015 года укрепился

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже рекордно укрепился и достиг отметки 55,55 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

Показатель стал наивысшим с 2015 года. На момент публикации курс рубля равнялся 55,76 единиц за доллар. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,65 рубля, или 1,1 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 58,35 рубля. Снижение по сравнению с закрытием предыдущей сессии составило 0,51 рубля, или 0,8 процента.

Укрепление курса рубля началось в конце марта на фоне санкций и существенных ограничений на импорт в Россию. При этом экономисты и чиновники неоднократно говорили, что рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета и конкурентоспособности экспортеров.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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