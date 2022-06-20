Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»

Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»

Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»Ле Пен заявила, что покинет пост главы своей партии, чтобы возглавить депутатскую группу

Марин Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы своей партии «Национальное объединение», чтобы возглавить депутатскую группу в Национальной ассамблее. Об этом сообщает Francebleu.

По словам политика, она была удивлена результатам недавних парламентских выборов во Франции, где «Национальное объединение» получило 89 мест. «Мы рассчитывали, что у нас будет группа, и в самых больших ожиданиях мы надеялись, что у нас будет 60 депутатов. Правда, мы были приятно удивлены мобилизацией наших соотечественников и желанием, чтобы иммиграция, проблемы безопасности и борьба с исламизмом не исчезли из Национального собрания», — сказала она.

Ле Пен указала, что ее группа займется «борьбой с исламизмом», а также будет осуществлять «блокировку всех вредных реформ, в авангарде которых — выход на пенсию в 65 лет». Новым преемником на посту главы «Национального объединения» может стать французский политик Джордан Барделла, являющийся заместителем Ле Пен.

Ранее стали известны итоги второго тура парламентских выборов, прошедших во Франции 19 июня. Явка на голосование по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) составила 38,11 процента. Коалиция Макрона получила простое большинство мест в Нацсобрании, а не абсолютное. Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, а третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Отговорка на все случаи жизни в США
Отговорка на все случаи жизни в США
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое англосаксонское кладбище
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице Лыткина
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)
Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк на высоте птичьего полета
Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк на высоте птичьего
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца

Еще по теме

Супруга Саакашвили будет второй в списке партии ЕНД на выборах в Грузии
Ле Пен положительно оценила признание Макроном ошибок в налоговой политике
Марин Ле Пен: Оппозиционная партия «Национальное объединение» может закрыться
Супруга Саакашвили пообещала не допустить "повторения насилия" в Грузии