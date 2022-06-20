Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»

Вадим Карасев

Ле Пен заявила, что покинет пост главы своей партии, чтобы возглавить депутатскую группу

Марин Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы своей партии «Национальное объединение», чтобы возглавить депутатскую группу в Национальной ассамблее. Об этом сообщает Francebleu.

По словам политика, она была удивлена результатам недавних парламентских выборов во Франции, где «Национальное объединение» получило 89 мест. «Мы рассчитывали, что у нас будет группа, и в самых больших ожиданиях мы надеялись, что у нас будет 60 депутатов. Правда, мы были приятно удивлены мобилизацией наших соотечественников и желанием, чтобы иммиграция, проблемы безопасности и борьба с исламизмом не исчезли из Национального собрания», — сказала она.

Ле Пен указала, что ее группа займется «борьбой с исламизмом», а также будет осуществлять «блокировку всех вредных реформ, в авангарде которых — выход на пенсию в 65 лет». Новым преемником на посту главы «Национального объединения» может стать французский политик Джордан Барделла, являющийся заместителем Ле Пен.

Ранее стали известны итоги второго тура парламентских выборов, прошедших во Франции 19 июня. Явка на голосование по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) составила 38,11 процента. Коалиция Макрона получила простое большинство мест в Нацсобрании, а не абсолютное. Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, а третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».