Лера Кудрявцева рассказала об неэффективной процедуре похудения

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о похудении. Телеведущая, решившая поправить здоровье в одной из сочинских здравниц, в атмосфере расслабленности, дополненной негой и заботой со стороны персонала, тут же обросла лишними восьмью килограммами. В этом она сама призналась задушевному другу и бывшему возлюбленному Сергею Лазареву. Ради того, чтобы вернуть себе прежнюю форму, ведущая решилась на весьма болезненную процедуру — душ Шарко. Не самый приятный способ борьбы с подкожным жиром, потому как струи воды под огромным напором оставляют на теле синяки и кровоподтеки.Тем более что к желаемому результату это вряд ли приведет, так как Лера, по ее собственным словам, очень любит сладенькое, отказать в котором, да еще и на отдыхе, выше всяких сил. «Это хороший способ похудения, но он будет работать исключительно с питанием. Если оно отлажено правильно, присутствуют физические упражнения, тогда процедура работает классно. В противном случае душ Шарко неэффективен», — высказал свое категоричное мнение о бесполезности страданий блондинки врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с порталом Day.ru.