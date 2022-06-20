Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
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Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи

Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что она скромная женщина. Спортсменка дала понять, что в детстве она жила довольно скромно. Сама гимнастка родом из Башкирии, выросла в сельской глуши. И не понаслышке знает, что такое бедность. Говоря о материальных трудностях, которые испытывала ее семья, жена резидента «Камеди Клаб» дала понять, что когда-то ей приходилось даже донашивать халаты за своей бабушкой.
Могла ли тогда обычная башкирская девочка мечтать о том, что когда-нибудь она будет жить в роскоши. Сейчас Ляйсан Утяшева может позволить себе и путешествия первым классом, и поездку в Европу, и отдых на фешенебельном курорте, и ужин в самом лучшем ресторане, и конечно, покупку брендовой одежды и люксовых украшений. Вот только когда-то все это было для гимнастки лишь мечтой. Поэтому и сегодня Ляйсан старается экономить, не тратить баснословных сумм, бросая деньги на ветер. Спортсменка знает цену состоятельности. «Я очень экономный человек. Я из Раевки. Из Башкирии. Из советской семьи, в которой тяжело было с финансами. Я донашивала, даже иногда бабушкины халаты. И мне было не свойственно покупать какие-то супербрендовые вещи. Вообще не свойственно», — говорила Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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