Люди начали выращивать оливу и инжир еще семь тысяч лет назад

Вадим Карасев

Археологи, проводившие раскопки в энеолитическом городище Тель-Цаф в долине реки Иордан в Израиле, обнаружили один из самых ранних примеров выращивания фруктовых деревьев во всем мире, доказав, что выращивать оливу (Olea europaea) и инжир (Ficus carica) люди начали как минимум 7000 лет назад.

Поселение Тель-Цаф расположено к юго-востоку от города Бейт-Шеан в северной части Израиля. Первые раскопки там прошли еще в 1978–1980 годах. В Тель-Цафе было обнаружено четыре архитектурных комплекса. Каждый состоит из закрытого двора с округлыми или прямоугольными комнатами и многочисленными округлыми хранилищами. За пределами населенного пункта был сооружен колодец глубиной около 6,5 м. Среди обнаруженных артефактов — каменные орудия, керамика и кости животных. Керамические сосуды расписаны в особом «цафианском» стиле с геометрическим орнаментом красной и черной краски на белом фоне. Роспись выполнялась в два приема: сначала на верхнюю часть сосуда наносили белила, а на нижнюю — красную краску. Затем узоры наносились сплошными горизонтальными полосами на верхнюю часть сосуда. Роспись выполнялась тонкой кистью, в некоторых случаях толщиной всего 0,5 мм. Другие находки включают в себя около 150 глиняных печатей и множество импортированных экзотических предметов, в том числе изделия из базальта и обсидиана, бусы, морские раковины, раковины моллюсков Нила и несколько черепков керамики убайдской культуры с севера Сирии. Находки датируются 5200–4700 годами до нашей эры.

Поселение Тель-Цаф. Фото: Y. Garfinkel



«Тель-Цаф важен не только из-за его больших размеров, но и из-за наличия хранилищ в масштабах, ранее не обнаруженных на протоисторическом Ближнем Востоке, — сообщают Дафна Ланггут из Тель-Авивского университета и профессор Йосеф Гарфинкель из Еврейского университета в Иерусалиме. — Материальная культура этого места удивительно богата по сравнению с памятниками той же эпохи в регионе».

Внимание археологов привлекли в том числе и находки древесного угля. «Деревья, даже сгоревшие до состояния древесного угля, можно идентифицировать по их анатомической структуре, — говорит Дафна Ланггут. — Дерево было "пластиком" древнего мира. Оно использовалось для строительства, изготовления инструментов и мебели, а также в качестве источника энергии. Вот почему идентификация остатков деревьев, найденных на археологических раскопках, таких как древесный уголь из очагов, является ключом к пониманию того, какие деревья росли в естественной среде в то время и когда люди начали выращивать фруктовые деревья».

Исследователи предполагают, что появление садоводства способствовало более сложным социальным контрактам и институтам, поскольку оливковое масло, столовые оливки и сушеный инжир очень подходят для торговли на дальние расстояния и налогообложения. «Одомашнивание фруктовых деревьев — это процесс, который занимает много лет и, следовательно, подходит обществу изобилия, а не обществу, которое борется за выживание», — говорит Дафна Ланггут. — Деревья дают плоды только через 3–4 года после посадки. Поскольку рощи фруктовых деревьев требуют значительных первоначальных инвестиций, а затем живут в течение длительного времени, они имеют большое экономическое и социальное значение с точки зрения владения землей и передачи ее в наследство будущим поколениям — процедуры, предполагающие начало сложного общества. Более того, вполне возможно, что жители Тель-Цафа торговали продуктами, полученными из фруктовых деревьев, такими как оливки, оливковое масло и сушеный инжир, которые имеют длительный срок хранения. Такие продукты могли способствовать торговле на дальние расстояния, что привело к накоплению материальных благ и, возможно, даже к налогообложению — первым шагам к превращению местных жителей в общество с социально-экономической иерархией, поддерживаемой административной системой».

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.