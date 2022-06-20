Лунный день сегодня 20 июня 2022 года

Вадим Карасев

Благодаря лунному календарю каждый день можно сделать удачным, обойдя все неприятности стороной. Сегодня, 20 июня, астрологи дают советы, которые помогут провести понедельник с пользой и правильно начать новую неделю.

Пришло время направить свои силы в нужное русло. В приоритете сегодня завершение дел, подведение итогов, размеренная работа и домашние заботы. Однако, для этого дня есть некоторые важные нюансы, которые рекомендуется учесть, чтобы обойти стороной препятствия. Следуйте духовным законам успеха, чтобы стать счастливее и мудрее.

Фаза Луны: начинается 21 лунный день. Луна последние сутки убывает в Рыбах. Это достаточно выгодное для нас с вами положение, так как ночное светило будет отдавать нам много позитивной энергии. Настройтесь на лучшее и не унывайте лишний раз.

Магнитные бури 20 июня: в этот день не будет излишней солнечной активности, так что бурь можно не ждать.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

практичные покупки;продолжение и завершение начатых ранее дел;умеренная физическая активность;саморазвитие;романтические вечера.потакание вредным привычкам;ревность, упреки;конфликты.

Сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заниматься генеральной уборкой и не взваливать на себя слишком много обязанностей. А вот что стоит сделать, так это просто навести порядок в вещах и избавиться от хаоса на кухне, в ванной и прихожей. Можно навести порядок на рабочем месте. Также энергетика Луны прекрасно подходит для информационной чистки — удаления ненужных контактов в социальных сетях, неудачных снимков, очищения памяти устройств, наведения порядка на рабочем столе компьютера.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Этот день астрологи советуют встретить в спокойных тонах. В приоритете — сдержанные детали гардероба, минималистичные аксессуары, классика. Творческие личности могут разнообразить свой образ яркой деталью — Луне в Рыбах это понравится.

В этот день могут быть полезными камни-талисманы для повышения мотивации, но только не стихии Огня. Тут вам на помощь придут топаз, нефрит и лазурит. Высоки риски встретиться с энергетическими вампирами, поэтому лучше пользоваться также оберегами в лице серебряных украшений и камней типа обсидиана или черного кварца.

Финансы и работа в 21 лунный день

Сегодня вполне вероятны вынужденные траты. Конечно, непредвиденные расходы мало кого могут обрадовать, но в будущем от них вы сможете только выиграть. Луна в Рыбах тяготеет к творческой работе, поэтому старайтесь заниматься именно такими задачами. Ночное светило усилит интуицию и поможет сориентироваться в делах.





В деловых проектах и рабочих вопросах сейчас должны проявиться результаты вложенных ранее усилий. Люди умственного труда сегодня особенно удачливы, но и другим не стоит упускать выгоду и плыть по течению. Представители профессий, завязанных на работе с цифрами, тоже могут рассчитывать на успех.

Любовь и общение 20 июня

Сегодня велика вероятность встретить на своем пути приятного человека, с которым захочется построить отношения. Понять, что этот человек ваша судьба, вам помогут восемь важных признаков.

Сегодня можно провести вечер с партнером, отдав предпочтение спокойному, но не скучному досугу. Для экстрима лучше выбирать другой день, хотя попробовать что-то новенькое не возбраняется. В отношениях в целом важно соблюдать баланс, не провоцируя конфликтов. С другой стороны, свои интересы в такие дни все равно важно отстаивать. Лучший вариант в случае ссоры, дружеского недопонимания или даже делового разногласия — взять паузу. Уже завтра все наладится.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Благоразумность и сдержанность сегодня будут превыше всего. Активность после полной Луны начинает сильно идти на спад, но все же запасы энергии пока на высоком уровне, так что сил должно хватить и на работу, и на любовь. Если вы ощущаете уныние и усталость, стоит отдохнуть.

Сегодня главная и неожиданная для многих проблема — сонливость. Астрологи советуют не налегать на кофе. Попробуйте побольше пить воды и есть фрукты. В таком случае ваше тело с большей вероятностью наполнится силой.