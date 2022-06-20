Лунный день сегодня 20 июня 2022 года
Благодаря лунному календарю каждый день можно сделать удачным, обойдя все неприятности стороной. Сегодня, 20 июня, астрологи дают советы, которые помогут провести понедельник с пользой и правильно начать новую неделю.
Пришло время направить свои силы в нужное русло. В приоритете сегодня завершение дел, подведение итогов, размеренная работа и домашние заботы. Однако, для этого дня есть некоторые важные нюансы, которые рекомендуется учесть, чтобы обойти стороной препятствия. Следуйте духовным законам успеха, чтобы стать счастливее и мудрее.
Фаза Луны: начинается 21 лунный день. Луна последние сутки убывает в Рыбах. Это достаточно выгодное для нас с вами положение, так как ночное светило будет отдавать нам много позитивной энергии. Настройтесь на лучшее и не унывайте лишний раз.
Магнитные бури 20 июня: в этот день не будет излишней солнечной активности, так что бурь можно не ждать.
Что принесет удачу сегодня
практичные покупки;
продолжение и завершение начатых ранее дел;
умеренная физическая активность;
саморазвитие;
романтические вечера.
Что отпугнет успех в этот день
потакание вредным привычкам;
ревность, упреки;
конфликты.
Домашние дела по лунному календарю
Сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заниматься генеральной уборкой и не взваливать на себя слишком много обязанностей. А вот что стоит сделать, так это просто навести порядок в вещах и избавиться от хаоса на кухне, в ванной и прихожей. Можно навести порядок на рабочем месте. Также энергетика Луны прекрасно подходит для информационной чистки — удаления ненужных контактов в социальных сетях, неудачных снимков, очищения памяти устройств, наведения порядка на рабочем столе компьютера.
Одежда и талисманы удачи на этот понедельник
Этот день астрологи советуют встретить в спокойных тонах. В приоритете — сдержанные детали гардероба, минималистичные аксессуары, классика. Творческие личности могут разнообразить свой образ яркой деталью — Луне в Рыбах это понравится.
В этот день могут быть полезными камни-талисманы для повышения мотивации, но только не стихии Огня. Тут вам на помощь придут топаз, нефрит и лазурит. Высоки риски встретиться с энергетическими вампирами, поэтому лучше пользоваться также оберегами в лице серебряных украшений и камней типа обсидиана или черного кварца.
Финансы и работа в 21 лунный день
Сегодня вполне вероятны вынужденные траты. Конечно, непредвиденные расходы мало кого могут обрадовать, но в будущем от них вы сможете только выиграть. Луна в Рыбах тяготеет к творческой работе, поэтому старайтесь заниматься именно такими задачами. Ночное светило усилит интуицию и поможет сориентироваться в делах.
В деловых проектах и рабочих вопросах сейчас должны проявиться результаты вложенных ранее усилий. Люди умственного труда сегодня особенно удачливы, но и другим не стоит упускать выгоду и плыть по течению. Представители профессий, завязанных на работе с цифрами, тоже могут рассчитывать на успех.
Любовь и общение 20 июня
Сегодня велика вероятность встретить на своем пути приятного человека, с которым захочется построить отношения. Понять, что этот человек ваша судьба, вам помогут восемь важных признаков.
Сегодня можно провести вечер с партнером, отдав предпочтение спокойному, но не скучному досугу. Для экстрима лучше выбирать другой день, хотя попробовать что-то новенькое не возбраняется. В отношениях в целом важно соблюдать баланс, не провоцируя конфликтов. С другой стороны, свои интересы в такие дни все равно важно отстаивать. Лучший вариант в случае ссоры, дружеского недопонимания или даже делового разногласия — взять паузу. Уже завтра все наладится.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Благоразумность и сдержанность сегодня будут превыше всего. Активность после полной Луны начинает сильно идти на спад, но все же запасы энергии пока на высоком уровне, так что сил должно хватить и на работу, и на любовь. Если вы ощущаете уныние и усталость, стоит отдохнуть.
Сегодня главная и неожиданная для многих проблема — сонливость. Астрологи советуют не налегать на кофе. Попробуйте побольше пить воды и есть фрукты. В таком случае ваше тело с большей вероятностью наполнится силой.