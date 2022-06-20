Манижа дала интервью Ксении Собчак: об "отмене" русских, домашнем насилии и личной жизни
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Манижа дала интервью Ксении Собчак: об "отмене" русских, домашнем насилии и личной жизни

Манижа дала интервью Ксении Собчак: об "отмене" русских, домашнем насилии и личной жизни

Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". В нашем материале собрали интересные цитаты: о политике на "Евровидении", предложении записать антироссийскую песню, отмене концертов, домашнем насилии и личной жизни.


Мне непонятно, почему нельзя иметь свое мнение. Мое мнение основывается на том, что я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане (имеется в вижу гражданская война 1992—1997 годов. — Прим. ред.). И 15 лет своей жизни я ходила без паспорта, без гражданства. Я всегда активно публично вступаюсь за права беженцев. Как я могу поддерживать то, что порождает бесчисленное количество беженцев?

— прокомментировала Манижа свой пост с осуждением спецоперации на Украине.

Певица также рассказала, как отменили ее ближайшие концерты в России. Так, из списка выступающих на фестивале в Самаре ее убрал губернатор области после того, как ему с жалобой позвонила "какая-то жительница". Звонок (правда, Манижа не уточнила, от кого) поступил и организаторам фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге.

Певица прокомментировала ситуацию с "отменой" всего российского на Западе и политизацию сферы искусства.

Мне жаль, что музыка и политика так близко друг к другу стоят. Музыка должна быть про образование и духовное развитие, когда ты интересным проектом можешь что-то новое открыть для человека. У меня осталось много друзей после участия в "Евровидении", и даже они говорили мне, что очень много на "Евровидении" политики. И я это почувствовала на себе. <...> Был один лейбл, который мне говорил, что, если ты запишешь антироссийскую песню, то мы можем подписать контракт. Но мне это все кажется отвратительным. Для меня это та же самая пропаганда и несвобода,

— сказала Манижа.

Манижа, которая основала фонд помощи женщинам, призналась, что и сама столкнулась с домашним насилием в жизни.

Я знаю и видела домашнее насилие в жизни, в своей семье. У меня очень большая аудитория, и, если я сейчас произнесу имя, то я просто убью этого человека. А я не хочу, потому что я увидела, как этот человек изменился. Пусть через 20 лет, но изменился в лучшую сторону. И это мне помогло поверить в то, что люди могут меняться и что авторы насилия тоже имеют право на помощь, и эту помощь нужно оказывать,

— сказала певица, добавив, что сама сейчас осознанно с этим человеком не общается.


Ксения Собчак и Манижа

Собчак все-таки попыталась уточнить, о ком идет речь, и спросила, имеет ли Манижа в виду отца или другого родственника.

Я не буду отвечать на этот вопрос. И, не ответив, отвечаю,

— сказала Манижа.

Певица также рассказала Собчак, что вместе с женихом, режиссером Ладо Кватанией, они пока не определились с новой датой свадьбы (торжество они перенесли после начала спецоперации).

Пока просто ждем,

— сказала Манижа.

Ладо очень светский. Он очень уважительно относится ко мне, к моим границам, к моим взглядам. Когда у меня есть время, я занимаюсь домом, но Ладо меня всегда подстрахует. Мы обо всем договариваемся. Мне самой нравится заботиться, тут не существует какого-то вопроса гендера. Это мой родной человек, и я хочу приготовить ему вкусную еду,

— рассказала певица про жизнь со своим любимым человеком.


Надя Бесчетникова
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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