Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России

Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из РоссииПевица Манижа опровергла переезд в Париж и заявила, что остается в России

Певица Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России во Францию. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Исполнительница опровергла переезд в Париж и заявила, что остается в России. Она пояснила, что улетала с целью помочь родственнице.

«Моя сестра попала в страшную автокатастрофу, потеряв самого близкого человека в ее жизни — друга. Мы отправилась к сестре, которая была практически при смерти. Но люди почему-то решили, что можно зацепиться за эту фразу, что я нахожусь сейчас в Париже, и написать огромное количество "заказухи". Статьи были прямо под копирку написаны», — сказала Манижа.

Артистка призналась, что ее поражает необходимость рассказывать публике о своих поездках. «Хотя в целом в 2022 году уже мало что может поразить», — добавила она.

Собчак предположила, что статьи об эмиграции Манижи появилась из-за того, что певица выступила против спецоперации на Украине. Певица ответила, что никто не сможет отнять у нее право петь и заниматься своим делом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины
Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины
Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе переселения
Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе
Курс рубля рекордно укрепился
Курс рубля рекордно укрепился
Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России
Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Отговорка на все случаи жизни в США
Отговорка на все случаи жизни в США
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое англосаксонское кладбище
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице Лыткина
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца

Еще по теме

Манижа высказалась о «Евровидение»: «Второй раз я не поеду!»
Манижа дала интервью Ксении Собчак: об "отмене" русских, домашнем насилии и личной жизни
Манижа сообщила о своей помолвке
Манижа объяснила, в чем фишка ее песни "Russian Woman"