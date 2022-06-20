Microsoft не смогла реализовать FPS Boost в Dragon’s Dogma
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Microsoft не смогла реализовать FPS Boost в Dragon’s Dogma

Microsoft не смогла реализовать FPS Boost в Dragon’s Dogma


Компания Capcom несколько дней назад объявила, что в разработке находится Dragon’s Dogma 2. На фоне этих новостей популярность первой части серии заметно повысилась — в Steam наблюдается рекордный за 6 лет онлайн, и на консолях игроки тоже хотят вернуться к оригиналу.

Пользователи в Twitter обратились к Джейсону Рональду, одному из руководителей программного отдела Xbox, с просьбой добавить поддержку FPS Boost в Dragon’s Dogma. К сожалению, ожидать ее в ближайшем будущем не стоит, Джейсон ответил следующее:

Команда исследовала Dragon’s Dogma, когда мы работали над FPS Boost. Были некоторые неприятные побочные эффекты, из-за которых игра не могла быть добавлена в программу.

Напомним, что FPS Boost — эксклюзивная функция Xbox Series X | S, которая повышает частоту кадров на новых консолях Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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