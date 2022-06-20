Mount & Blade 2: Bannerlord выходит на приставках Xbox в октябре

Вадим Карасев





Mount & Blade 2: Bannerlord уже около 2 лет находится на стадии раннего доступа в Steam. За это время разработчики сильно преобразили проект, в сравнении с его начальной версией, добавив огромное количество нового контента. Суммарные продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в раннем доступе уже превысили 3 миллиона копий, а в Steam у игры более 148 000 обзоров, с положительной общей оценкой.

Сегодня создатели Mount & Blade 2: Bannerlord объявили долгожданную для консольных игроков новость. Игру планируют выпустить на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Дата релиза назначена на 25 октября 2022 года. Вероятно, в этот же день игра покинет ранний доступ в Steam.

События в Mount & Blade 2: Bannerlord разворачиваются за 200 лет до первой части. Игра представляет собой RPG с элементами стратегии.

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