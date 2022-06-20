Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
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Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку

Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
На Дом-2 Ульяна Кутузова в очередной раз осталась совершенно одна, в связи с чем теперь сильно устаёт от постоянных забот с двумя детьми. Оказалось, что бывший супруг Ульяны решил уйти с проекта. На Дом-2 Ульяна Кутузова в очередной раз осталась совершенно одна, в связи с чем теперь сильно устаёт от постоянных забот с двумя детьми. Оказалось, что бывший супруг Ульяны решил уйти с проекта. У них не получилось договориться об очередном походе в ЗАГС и рождении еще одного малыша. Связано это с тем, что Александр начал рассказывать некоторые неприятные подробности, которые Кутузова бы предпочла скрыть.

В результате мужчина рассказал, что Ульяна чересчур мило общалась и флиртовала с его друзьями. Кроме того, она регулярно ездила «на чай» к одному из своих приятелей, часто гуляла или просто переписывалась с его друзьями. В итоге она просто заставляла его сильно нервничать и ревновать.

Несмотря на то, что паре нужно воспитывать детей, ревность очень сильно мешает строить им отношения. В итоге в одном из эфиров Кутузова сообщила, что своего супруга она любит, да и он без неё жить не может, однако вместе им тоже очень сложно. В итоге сейчас не ясно, вернётся ли Александр обратно. Есть вероятность, что сама Ульяна покинет телестройку, так как она не собирается сближаться с другими мужчинами.

Количество матерей-одиночек на проекте как-то стремительно растёт. Интересно, не выживают ли Ульяну с проекта? Или она до сих пор ждёт предложение от мужа?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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