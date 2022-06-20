Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
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Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой

Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Соседов уверен, что у певицы Аллы Пугачевой все закончено. Алла Пугачева несколько недель назад сообщила журналистам, что собирается вернуться домой к началу учебного года у её детей. Эта новость сильно обрадовала фанатов, которые решили, что Примадонна уехала в Израиль навсегда. Впрочем, чем дальше, тем больше у публики вопросов о том, в каком составе семья Аллы Борисовны вернется в Россию. Муж народной артистки четко распланировал график гастролей на ближайшие месяцы. Уже известно, что в начале сентября, когда Примадонна пойдет провожать детей в третий класс, её супруг будет в Австралии. Сообщения об осенних гастролях юмориста наводят на мысль о том, что он не собирается возвращаться домой вместе с женой и детьми.
Этой же точки зрения придерживается Сергей Соседов. Он уверен, что Пугачевой придется принять тяжелое решение и расстаться с мужем. Критик, кстати, не считает отъезд артистки из страны «побегом». Ему кажется, что Пугачева на самом деле покинула родину из-за проблем со здоровьем. «Я уверен — она уехала на лечение в Израиль. Потому что ей все равно, где быть. Она пенсионерка. Она давно уже не выступает. У нее уже нет сил, естественно, творчество ее уже закончилось», — цитирует Соседова «Пятый канал».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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