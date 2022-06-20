На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое англосаксонское кладбище

Вадим Карасев

Археологические раскопки вдоль будущей трассы высокоскоростной железной дороги HS2 в Великобритании привели к крупному открытию. В Вендовере, графство Бакингемшир, было обнаружено одно из крупнейших англосаксонских кладбищ. В нем насчитывается на данный момент 138 могил, где захоронен 141 человек, а также пять кремационных захоронений. Также оно оказалось одним из самых богатых кладбищ этого периода: почти 3/4 могил обставлены высококачественными погребальными приношениями. Среди находок — более 2000 бус, 89 фибул, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и семь умбонов от щитов. Был обнаружен и ряд предметов для ухода за собой, таких как наборы туалетных принадлежностей, состоящие из инструментов для чистки ушей и зубочисток, пинцетов, расчесок и даже косметического тюбика, в котором могло быть вещество, используемое в качестве подводки для глаз.

Фото: HS2

Некоторые из обнаруженных предметов могли быть импортированы из континентальной Европы — например, янтарные бусы, а также различные металлы, использованные для изготовления артефактов. Были обнаружены нетронутыми два высоких стеклянных конических сосуда, похожие на сосуды, изготовлявшиеся в Северной Франции. Они использовались для вина и могут свидетельствовать, что у местных был доступ к изысканным заграничным напиткам. Сосуды имеют декоративные следы на стекле и сравнимы с коническим сосудом типа Кемпстон, обнаруженным в Бедфордшире в 1891 году, один из которых в настоящее время выставлен в Британском музее.



Одна женщина была похоронена с огромным количеством даров, качество которых позволяет предположить, что она имела наиболее высокий статус. Она была похоронена с богато украшенной стеклянной чашей из бледно-зеленого стекла, которая, как считается, сделана на рубеже V века, поэтому могла быть семейной реликвией римской эпохи. Другие предметы включают в себя несколько колец из медного сплава, серебряный «зооморфный» перстень, фибулы, диски, железную поясную фурнитуру и предметы из слоновой кости.







Фото: HS2

В другой могиле находился молодой человек, которому на момент смерти было около 17–24 лет. Он найден с острым железным наконечником копья, вонзившимся в его позвоночник. Вероятно, это рана стала причиной его смерти. Остеологическое исследование показало, что удар был нанесен спереди.

Найденный инвентарь датируется V и VI веками, то есть вскоре после ухода римлян из Британии в 410 году нашей эры. Период между концом римского правления и установлением саксонского правления в конце VI века известен как «постримская Британия». Письменные источники об этом периоде состоят всего из трех документов: двух писем, написанных святым Патриком в V веке («Исповедь» и «Письмо воинам Коротика») и сочинения Гильды Премудрого «О разорении Британии», написанном в первой половине VI в. В археологических данных этого периода также есть пробелы, поэтому останки скелетов и погребальный инвентарь станут бесценными свидетельствами жизни и смерти англосаксонской элиты постримской Британии.