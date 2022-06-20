На Xbox стало выходить гораздо больше знаменитых японских игр в последние годы

Вадим Карасев





Поклонники японских игр во времена поколения Xbox One активно критиковали компанию Microsoft за малое количество подобных проектов на Xbox. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно говорил, что Microsoft ведет переговоры с японскими студиями и издательствами, чтобы максимум японских игр выходило на приставках Xbox. Похоже, что переговоры дали определенные плоды.

Журналист Faizan Shaikh в Twitter решил посмотреть, какое количество известных японских франшиз донесли до Xbox за последние годы. Количество таких игр действительно заметно возросло, и многие именитые франшизы наконец-то добрались до Xbox.

В первом списке, который опубликовал Faizan Shaikh, он показал игры по общеизвестным мировым японским франшизам, которые вышли на Xbox за последние годы, либо скоро появятся: Yakuza, Nier, Kingdom Hearts, некоторые игры Final Fantasy, Dragon Quest, Persona и другие.





Во втором списке Faizan Shaikh опубликовал ожидаемые крупные японские игры на ближайший, которые выйдут на Xbox.





Напомним, что по продажам поколение Xbox Series X | S гораздо более популярно на территории Японии, чем Xbox One.