На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат». Об этом сообщается при попытке открыть страницу на сайте видеосервиса.
«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — говорится в уведомлении.
Под блокировку попали «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также ряд других аккаунтов, продюсированием которых занимается «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России.
В мае YouTube заблокировал аккаунт директора вещания RT Антона Красовского. При попытке зайти на страницу сообщалось, что канал «недоступен для просмотра». Причину ограничений видеохостинг не назвал. В марте Красовский попал в санкционный список Великобритании.
Кроме того, в марте предпринимателя Аркадия Ротенберга, купившего в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, включили в санкционный список США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании.