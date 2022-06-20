На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
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На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»

На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиагруппы «Красный квадрат»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат». Об этом сообщается при попытке открыть страницу на сайте видеосервиса.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — говорится в уведомлении.

Под блокировку попали «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также ряд других аккаунтов, продюсированием которых занимается «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России.

В мае YouTube заблокировал аккаунт директора вещания RT Антона Красовского. При попытке зайти на страницу сообщалось, что канал «недоступен для просмотра». Причину ограничений видеохостинг не назвал. В марте Красовский попал в санкционный список Великобритании.

Кроме того, в марте предпринимателя Аркадия Ротенберга, купившего в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, включили в санкционный список США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

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По материалам: lenta.ru

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