Наташа Королева поделилась фото топлес

Певица Наташа Королева порадовала поклонников пикантными снимками. Артистка провела пять дней в лечебной клинике в Железноводске. По окончании курса Королева решила запечатлеть результаты оздоровления и похудения и снялась обнаженной перед зеркалом. Эту неделю Наташа Королева провела в Железноводске, где проходила специальный курс лечебных оздоровительных процедур. В программу входили длительные пешие прогулки на свежем воздухе, грязевые процедуры, подводный душ-массаж, углекислые капсулы, каждый день артистка трижды выпивала по 150 мл воды из целебных источников. Результат не заставил себя ждать — певица продемонстрировала постройневшую фигуру, сняв себя топлес перед зеркалом.«За 5 дней минус 3 килограмма. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна! Для моего здоровья очень важно вот так поменять обстановку, буквально пять дней — и я бодра, весела, — поделилась Наташа. — Уверена на все 100%, можно следить за своим здоровьем и красотой без дорогущих препаратов и пластических операций». Одним из первых обновленную и посвежевшую певицу увидел ее супруг — стриптизер Сергей Глушко, вместе они посетили одно из вчерашних мероприятий. К слову, пока певица наслаждалась природой Ставропольского края, ее по традиции успели «развести» с мужем, который не составил звезде компанию в поездке. «Я знаю особенные секреты семейной жизни, поэтому у нас все прекрасно», — кокетливо призналась Королева.Пара вместе почти 20 лет, столько же — их единственному сыну Архипу. Молодой человек пошел по стопам звездной мамы, он периодически выходит с ней на сцену. Недавно Наташа рассказала, что наследник съехал из родительского дома и поселился в съемной квартире со своей возлюбленной. Стоит отметить, что квартиру, которая обходится в 35 тысяч рублей, оплачивают родители Архипа. И все необходимые вещи тоже были куплены ими. «Это обычная хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали, что жизнь бывает очень разной. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками», — рассказывала журналистам Королева.