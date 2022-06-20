Николая Баскова раскритиковал певец Юлиан
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Николая Баскова раскритиковал певец Юлиан

Николая Баскова раскритиковал певец Юлиан
Юлиан прошелся по певцу Николаю Баскову.   Певец Юлиан в свое время был невероятно популярен в России. Он получил звание Заслуженного артиста в 26 лет. А все потому, что его творчество очень нравилось Борису Ельцину. На одном из концертов президент так одобрительно похлопал исполнителя по спине, что она «болела два дня». Но это с лихвой компенсировалось тем, что для получения высокого звания не пришлось собирать массу необходимых документов.
А еще Юлиан выступал перед самой королевой Елизаветой II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году. И, якобы, потом на приеме монархиня сказала российскому соловью: «Будь счастлив, мой мальчик». Понятно, что после такого признания из уст самой королевы Великобритании, обычно не слишком-то щедрой на нежности, 48-летний Юлиан очень избирателен в выборе коллег для совместного творчества. Даже, если это может вернуть ему былую популярность. К примеру, он осуждает своего практически ровесника Николая Баскова, который ради успеха карьеры вступает в коллаборации с кумирами нынешней молодежи. «Я не буду, как Николай Басков петь с Даней Милохиным – это смешно смотрится со стороны. Молодежь никогда не будет слушать нас. Мне хватит ума не ходить с сомнительными персонажами», — категорично заявил артист в студии шоу «Секрет на миллион».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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