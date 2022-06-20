Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
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Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта

Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Почти две недели длится конфликт между Кристиной Бухынбалтэ и Екатериной Гориной. В итоге Катя вместе с Артуром Николайчуком решили пока что взять выходной и временно покинуть Лобный. Почти две недели длится конфликт между Кристиной Бухынбалтэ и Екатериной Гориной. В итоге Катя вместе с Артуром Николайчуком решили пока что взять выходной и временно покинуть Лобный. В итоге пара приняла решение покинуть проект, так как атмосфера на нём слишком тяжёлая, коллектив сильно изменился не в лучшую сторону. В результате быть на периметре самим собой просто невозможно.

В итоге пара решила назвать причину, по которой они приняли решение покинуть Дом-2. Катя с Артуром приняли решение оставить телестройку и попробовать свои силы за её пределами. Они решили работать на обычной работе или в блоге, попросту сменить сферу деятельности и попробовать нечто новое.

Сама девушка сообщила, что сейчас они ушли на выходные, а в июне планируют отправиться к бабушке Кати в Анапу. Есть вероятность, что там они обговорят свой уход и, вероятно, уже не вернутся на проект из отпуска. Горина рассказала своим фанатам, что она уже эмоционально выгорела и в итоге пересмотрела свой взгляд на многие вещи. В итоге она решила рискнуть и кардинально поменять своё окружение. И это неудивительно, ведь на проекте порядочную Катю почему-то приравнивают едва ли не к девушке лёгкого поведения, а ту, что живёт с женатым мужчиной, считают королевой. Разве это справедливо?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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