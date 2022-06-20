Off-duty: дизайнер Кельвин Кляйн замечен на прогулке с бойфрендом в Западном Голливуде
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Off-duty: дизайнер Кельвин Кляйн замечен на прогулке с бойфрендом в Западном Голливуде

Off-duty: дизайнер Кельвин Кляйн замечен на прогулке с бойфрендом в Западном Голливуде

Известный дизайнер Кельвин Кляйн появился на публике со своим партнером, 34-летним Кевином Бейкером. Папарацци заметили пару на парковке возле ресторана Mauro's в Западном Голливуде. Оба выбрали повседневные образы и не стремились привлечь к себе внимание. Но избежать его им все равно не удалось — вместе 79-летний дизайнер и его бойфренд крайне редко выходят в свет, поэтому кадры их прогулки тут же оказались в прессе.

Кельвин и Кевин никогда публично не говорили о своих отношениях, но их замечали вместе в течение многих лет. В последний раз пару видели вместе в одном ресторане в декабре 2021 года. Впервые же вместе на публике они появились еще в 2016 году — тогда они вышли на красную дорожку гала-концерта в Американском театре балета.

До встречи с Бейкером Кляйн два года встречался с порноактером Ником Грубером, который был моложе него на 48 лет. Причиной расставания послужила наркозависимость Грубера, хотя в прессе появлялись сведения от инсайдеров, что Кляйн и после расставания оплатил лечение экс-любовника в рехабе и по-прежнему испытывал к нему чувства.

До этих отношений Кляйн был дважды женат: с 1964 по 1974 год на дизайнере Джейн Сентер, в браке с которой родилась дочь Марси Кляйн (сегодня она работает телепродюсером), а с 1986 по 2006 год на своей помощнице и фотографе Келли Ректор.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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