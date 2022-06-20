Официально: LEGO Brawls выходит на Xbox уже 2 сентября
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Официально: LEGO Brawls выходит на Xbox уже 2 сентября

Официально: LEGO Brawls выходит на Xbox уже 2 сентября


Вышедший еще в сентябре 2019 года на мобильных устройствах Apple командный боевик LEGO Brawls доберется до больших платформ в этом году. Разработчики объявили, что LEGO Brawls станет доступен 2 сентября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Особенность LEGO Brawls в возможности максимально кастомизировать своего персонажа. Можно выбрать не только его облик, но и способности, стратегию ведения боя и прочие параметры. Созданного персонажа можно использовать для сражений в различных режимах, в том числе в местном аналоге Королевской Битвы. Разработчики обещают на старте в LEGO Brawls кроссплатформенный мультиплеер.

Ниже можно посмотреть геймплей LEGO Brawls в рамках нового трейлера.


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По материалам: newxboxone

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