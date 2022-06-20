Парламентарии Союзного государства намерены выстроить партнерские отношения с коллегами из ОДКБ

Это позволит законодателям России и Белоруссии более эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам

Вопросы противодействия внешним вызовам и угрозам, а также новые подходы к собственной работе обсудили 20 июня в Минске на 62-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Законодатели приняли решение обратиться в Парламентскую Ассамблею ОДКБ о предоставлении Собранию статуса партнера Ассамблеи. В современной геополитической обстановке возникает необходимость в более тесном взаимодействии с этой структурой, уверены они.

Интеграция России и Белоруссии в начале пути

Сегодня все мы стали свидетелями того, к чему привела концепция однополярного мира, подчеркнул, выступая на сессии, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда речь идет о развитии государств, важно, чтобы каждая страна имела право на самореализацию, выстраивание отношений. И здесь хорошим примером является именно построение Союзного государства Белоруссии и России», — сказал спикер.

При этом, по мнению политика, пока что интеграционные процессы между нашими странами еще в начале пути. «Уже не раз об этом говорили, когда речь идет, допустим, о Евросоюзе, они намного большего достигли на пути интеграции, чем мы», — признал он.

Вместе с тем Союзному государству сегодня приходится сталкиваться со множеством вызовов. Военно-политическая обстановка вокруг России и Белоруссии характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, констатировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По состоянию на июнь 2022 года НАТО в два раза увеличило численность группировки войск в Польше, Литве и Латвии до 37,5 тысяч человек личного состава. Авиация группировки увеличилась в разы, и составляет более 135 боевых самолетов на территории сопредельных государств. Полеты разведывательной авиации участились и составляют 6-7 вылетов вдоль наших границ круглосуточно.

С учетом сложившихся реалий парламентарии приняли решение обратиться к ПА ОДКБ с просьбой о предоставлении Парламентскому Собранию статуса партнера. Сейчас Парламентское собрание взаимодействует с ПА ОДКБ как постоянный наблюдатель. Статус партнера позволит Собранию получить совещательный голос, а также право участия в подготовке документов и выработке коллективных решений, уточнил председатель комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.





Бюджет оценят по-новому

Обсудили парламентарии и способы повысить эффективность собственной работы. В нынешних условиях жизненно необходимо работать на опережение, сказал председатель Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко. Интеграционные процессы между двумя странами вышли на новый уровень в конце прошлого года: 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ. Это — важное событие для народов России и Белоруссии, а решения президентов носят прорывной характер, уверен Вячеслав Володин.

Сейчас от Парламентского Собрания ожидают большей эффективности и динамичности в работе, подчеркнул спикер, пояснив, что пока что задачи интеграции, которые должны решаться в рамках Союзного Парламента не всегда выполняются.

«Надо, чтобы было меньше проволочек, меньше бюрократии», — сказал спикер.

В рамках заседания депутаты утвердили изменения в Парламентском Собрании: сформированы новые составы комиссий и избраны их председатели. За вновь сформированными комиссиями закреплены союзные интеграционные программы.

Изменит Парламентское Собрание и порядок работы с проектом бюджета Союзного государств: за несколько месяцев до его рассмотрения пройдут нулевые чтения документа, рассказал журналистам Вячеслав Володин по итогам сессии. Для этого в начале сентября в одном из приграничных регионов планируется провести внеочередное заседание Совета Парламентского Собрания.

«Если брать прежний формат, работа строилась уже по факту внесения бюджета для рассмотрения Парламентским Собранием. Сейчас мы планируем нулевые чтения за несколько месяцев для рассмотрения бюджета, чтобы были учтены предложения комиссий Парламентского Собрания, которые созданы для того, чтобы повысить эффективность работы», — уточнил Вячеслав Володин.

Среди других прозвучавших на заседании предложений — создать общий для двух стран стандарт образования в области информационной безопасности с едиными требованиями для подготовки специалистов. Еще одна инициатива — считать товарооборот не в долларах, а выстроить собственную систему расчетов для оплаты торговых поставок.