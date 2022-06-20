Подруга Азизы: «Алессандро не даст ей развод! Он любит певицу и не хочет разрывать отношения»

Прошлым летом Азиза впервые вышла замуж — ее избранником стал молодой итальянец Алессандро Лортэ. Но не прошло и года, как певица объявила о расставании с супругом и... ушла к бывшему.

На днях Азиза сообщила о воссоединении с бывшим возлюбленным Александром Бродолиным. Певица сказала, что переезжает к 52-летнему избраннику, а молодого итальянца больше не ждет.

Подруга исполнительницы уверена — Лортэ так просто этого не оставит. «Алессандро решительно настроен вернуть расположение Азизы. Он уже сказал, что не даст ей развод. Потому как любит ее и не хочет разрывать отношения. Он воспринимает решение Азизы вернуться к Бродолину как эмоциональную слабость. Саша очень расстроен таким решением своей жены. На днях прилетит в Москву, чтобы поговорить с ней по душам. Это случится уже в начале следующей недели», — рассказала дизайнер Аника Керимова.

При этом приятельница Азизы поддержит любое ее решение. Если звезда 90-х решит выйти замуж за бывшего, то она поможет сшить свадебное платье. «Даже уже примерно представляю, каким оно будет. В прошлый раз, когда она выходила замуж за Лортэ, мы усыпали ее наряд драгоценными кристаллами Сваровски. А на сей раз сделаем наряд из перьев страуса, которые сейчас в тренде. Азиза — девушка дорогая и достойна самого лучшего», — отметила стилист.

58-летняя Азиза разорвала отношения с итальянцем из-за неудачных попыток родить детей. Пара хотела обзавестись наследниками и даже обращалась к услугам суррогатной матери, но в итоге от этой затеи отказалась.

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К слову, и с Бродолиным исполнительница расставалась по той же причине. Сейчас же Азизу вопрос материнства не волнует. «Она сама определится, с кем ей быть, — подчеркнула Керимова. — Я с советами к ней не лезу. Хотя она мое мнение знает. Азиза — мудрая женщина. С Бродолиным ей, конечно, будет проще в бытовом плане. Они, кстати, расстались, можно сказать, по глупости. Азиза хотела взять ребенка из детского дома, а Александр просил не торопиться с этим вопросом».

По материалам PROZVEZD.

Фото: соцсети