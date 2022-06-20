Похудевший Андрей Малахов поразил свежим видом на звездной вечеринке
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Похудевший Андрей Малахов поразил свежим видом на звездной вечеринке

Похудевший Андрей Малахов поразил свежим видом на звездной вечеринке
Телеведущий Андрей Малахов повеселился в речном круизе на дне рождения Виктории Шеляговой. Еще недавно в светских кругах обсуждались тревожные слухи о серьезной болезни Андрея Малахова. Осенью прошлого года ведущий набрал лишний вес и перестал появляться на публике без парика. Звучали предположения, что он болен онкологией и его дела совсем плохи. Однако если у близких Малахова и был повод для переживаний, похоже, что всё осталось в прошлом. Накануне шоумен принял участие в праздновании дня рождения Виктории Шеляговой, жены совладельца фирмы «Ритуал-сервис». Праздник прошел в формате звездного круиза с тематическими вечеринками и прогулками по городам на Волге.
Заметно постройневший Малахов поразил именинницу и её гостей своим свежим видом.
Судя по всему, ведущий пустил в ход костюм из «старого» гардероба, который он носил, находясь на пике формы. Кстати, несмотря на то, что столы на празднике ломились от количества еды и деликатесов, Андрей вел себя очень скромно в выборе блюд. Еще один любопытный факт: Малахов на теплоходе отдыхал в компании Наташи Королевой, которая два года назад вычеркнула его из списка друзей. Тогда ведущий нарушил данное певице обещание не предавать огласке подробности измены её мужа Сергея Глушко. Королева назвала поступок ведущего предательством и с тех пор перестала с ним общаться. Встреча на круизе — первое появление Малахова и Королевой на одной вечеринке после того скандала. Напомним, что на прошлой неделе Никита Джигурда выступил с неожиданным комментарием об увольнении Малахова. Эпатажный артист вспомнил о событиях 2017 года, когда Андрей покинул Первый канал. Джигурда считает, руководство лишило ведущего работы в наказание за клевету.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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