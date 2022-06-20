Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)
Сегодня, 13:35 Вадим КарасевЖивописцы прошлых столетий нередко писали портреты известных и именитых личностей своего времени. Французский художник с ником с ником "kyesone" тоже решил попробовать. Правда, писать полотна с натуры ему не требуется. Ему вполне удачно получается создавать портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века в удаленном режиме. И получается у него это весьма недурно.
Бейонсе
Милли Бобби Браун
Канье Уэст
Рианна
Скарлетт Йоханссон
Клинт Иствуд
Марион Котийяр
Футболист Эрик Кантона
Форест Уитакер
Джон Гудмен
Лили Аллен
По материалам: триникси