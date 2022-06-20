Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)
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Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)

БейонсеЖивописцы прошлых столетий нередко писали портреты известных и именитых личностей своего времени. Французский художник с ником с ником "kyesone" тоже решил попробовать. Правда, писать полотна с натуры ему не требуется. Ему вполне удачно получается создавать портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века в удаленном режиме. И получается у него это весьма недурно.

Бейонсе


Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун
Канье Уэст

Канье Уэст
Рианна

Рианна
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон
Клинт Иствуд

Клинт Иствуд
Марион Котийяр

Марион Котийяр
Футболист Эрик Кантона

Футболист Эрик Кантона
Форест Уитакер

Форест Уитакер
Джон Гудмен

Джон Гудмен
Лили Аллен

Лили Аллен
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По материалам: триникси

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Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)
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