Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
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Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда

Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады КалининградаГубернатор Алиханов: посла ЕС в России Эдерера вызвали в МИД из-за транзитных ограничений

Посол Европейского союза (ЕС) в России Маркус Эдерер был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, дипломату будут выставлены соответствующие условия. При этом Алиханов подчеркнул, что Эдерер знает калининградскую специфику, поскольку раньше часто посещал город. «Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен», — заключил глава региона.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня. В то же время глава региона отметил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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