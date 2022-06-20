Поставщиков по гособоронзаказу предложили штрафовать за непредставление цен
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Поставщиков по гособоронзаказу предложили штрафовать за непредставление цен

Поставщиков по гособоронзаказу предложили штрафовать за непредставление цен

За непредставление заказчикам предложений о цене на продукцию по государственному оборонному заказу и информации о затратах на ее производство в КоАП хотят предусмотреть ответственность. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству  20 июня.  

В первом чтении документ приняли 6 апреля.

Он устанавливает обязанность участников производственной кооперации представлять предложения о цене по запросу государственного заказчика или головного исполнителя, пояснял заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Даниил Фесюк.

Законопроектом вводится административная ответственность за непредставление предложений о цене продукции, а также о составе затрат на ее производство.

Штрафы за такое правонарушение предлагается установить для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Такие дела должна будет рассматривать Федеральная антимонопольная служба.

Принятие закона позволит повысить дисциплину среди производителей оборонной продукции, а также увеличить прозрачность формирования цен, полагают в ФАС. Законопроект согласован, в том числе, с ведущими государственными корпорациями «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и интегрированными структурами, пояснял Фесюк.

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По материалам: pnp.ru

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