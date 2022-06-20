Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»
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Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»

Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»Телеведущий Владимир Познер заявил, что больше не дает интервью журналистам

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с изданием Daily Storm заявил, что его «как бы нет больше». Этими словами журналист ответил на вопрос о блокировках YouTube-каналов медиагруппы «Красный квадрат», на которых были опубликованы шоу Первого канала.

Познер сообщил, что очень давно не дает «вообще никому» никаких интервью. «Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — сказал телеведущий. Причину отказа от интервью он не прокомментировал.

О том, что YouTube ограничил доступ к каналам российской медиагруппы «Красный квадрат», стало известно 20 июня. Под блокировку попали каналы шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также других российских телепередач.

В марте Познер рассказал, почему его авторская программа исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам телеведущего, причиной выступил тот факт, что Первый канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

Помимо передачи Познера, в феврале Первый канал перестал транслировать развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие программы. Телеканал объяснил такие меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политической направленности.

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По материалам: lenta.ru

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