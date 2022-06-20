Решения по исполнительным производствам смогут принять автоматически
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Решения по исполнительным производствам смогут принять автоматически

Решения по исполнительным производствам смогут принять автоматически

Решения по исполнительным производствам, которые не требуют личного участия пристава, будут принимать автоматически. Такие нормы закона вступают в силу 20 июня.

В частности, речь идет об отказе в возбуждении исполнительного производства и его окончании, введении или отмене ограничений для должников, наложении и снятии арестов.

Для взаимодействия со сторонами исполнительного производства в электронном виде, а также чтобы избежать ошибок при идентификации россиян, в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе будет необходимо указать один из идентификаторов — СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта ответчика.


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По материалам: pnp.ru

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