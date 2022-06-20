Решения по исполнительным производствам смогут принять автоматически

Решения по исполнительным производствам, которые не требуют личного участия пристава, будут принимать автоматически. Такие нормы закона вступают в силу 20 июня.

В частности, речь идет об отказе в возбуждении исполнительного производства и его окончании, введении или отмене ограничений для должников, наложении и снятии арестов.

Для взаимодействия со сторонами исполнительного производства в электронном виде, а также чтобы избежать ошибок при идентификации россиян, в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе будет необходимо указать один из идентификаторов — СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта ответчика.



