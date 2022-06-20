Россия решила потребовать осуждения Израиля в ООН
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Россия решила потребовать осуждения Израиля в ООН

Россия решила потребовать осуждения Израиля в ООНJerusalem Post: РФ подготовила резолюцию для ООН, осуждающую Израиль за удар по Дамаску

Россия решила потребовать осуждения Израиля в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) за удар по международному аэропорту сирийской столицы Дамаск. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Москва уже подготовила проект резолюции для совета. По мнению российской стороны, Израиль как инициатор нападения должен понести ответственность за атаку, так как она «нарушает суверенитет Сирии и подрывает стабильность».

Отмечается, что резолюция вряд ли получит одобрение СБ ООН, поскольку США, Великобритания и Франция могут наложить на нее вето.

Ранее МИД РФ осудил авиаудары ВВС Израиля по международному аэропорту сирийской столицы Дамаск, в результате которого был нанесен серьезный материальный ущерб гражданской инфраструктуре. В результате авиаудара была повреждена взлетно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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