Российским нефтяникам захотели сократить выплаты
Правительство России хочет скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу, узнал «Коммерсантъ».
Минфин ранее предлагал полностью отменить демпфирующий механизм, но против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным решением может стать сокращение платежей, отмечает издание. Минфин, выступая за изменения демпфера, указывает, что российские нефтепродукты в настоящее время поставляются с большим дисконтом.
Конкретного плана у ведомства пока нет, но рассматриваются несколько вариантов изменения механизма. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя). Эксперты считают, что в период «турбулентности» создавать дополнительное давление на отрасль в виде корректировки демпфера рискованно. Нефтяники боятся, что изменения разбалансируют ситуацию на внутреннем топливном рынке.
Ранее стало известно, что российские нефтекомпании могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 триллиона рублей за январь-май.
Демпфирующий механизм создавался в качестве инструмента сдерживания внутренних цен на бензин, в рамках которого нефтяным компаниям частично компенсируется разница между мировыми ценами и внутрироссийскими.