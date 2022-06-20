Российским нефтяникам захотели сократить выплаты
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Российским нефтяникам захотели сократить выплаты

Российским нефтяникам захотели сократить выплаты«Ъ»: российским нефтяникам захотели сократить выплаты по топливному демпферу

Правительство России хочет скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу, узнал «Коммерсантъ».

Минфин ранее предлагал полностью отменить демпфирующий механизм, но против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным решением может стать сокращение платежей, отмечает издание. Минфин, выступая за изменения демпфера, указывает, что российские нефтепродукты в настоящее время поставляются с большим дисконтом.

Конкретного плана у ведомства пока нет, но рассматриваются несколько вариантов изменения механизма. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя). Эксперты считают, что в период «турбулентности» создавать дополнительное давление на отрасль в виде корректировки демпфера рискованно. Нефтяники боятся, что изменения разбалансируют ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Ранее стало известно, что российские нефтекомпании могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 триллиона рублей за январь-май.

Демпфирующий механизм создавался в качестве инструмента сдерживания внутренних цен на бензин, в рамках которого нефтяным компаниям частично компенсируется разница между мировыми ценами и внутрироссийскими.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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