Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь
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Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь

Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь
60-летняя ведущая Роза Сябитова рассказала о смерти мужа. Телеведущая рассказала, как пережила смерть первого мужа. Избранник телеведущей скончался от инфаркта спустя десять лет совместной жизни. Михаила не стало в 1993 году. После семейной трагедии развернулась еще одна драма. Свекровь считала, что в смерти ее сына виновата невестка, которая недостаточно хорошо за ним ухаживала и не сделала всё возможное, чтобы предотвратить его уход из жизни. «Миша умер, и его мать кричала: «Ты — убийца, ты убила моего сына!». Она вместе со свекром выгоняла меня с детьми из квартиры... Потом я нашла заявления в суд, где она опять обвиняла меня в том, что произошло. Она писала, что я убила ее сына, потому что не нашла деньги на лекарства и хорошего массажиста. Потому что плохо ухаживала за ним. Я эти заявления сожгла и делала вид, что ничего не видела», — призналась Роза.
После смерти Михаила ведущая шоу «Давай поженимся!» нашла утешение в их детях, о которых мечтала долгое время. Сябитова перенесла 12 выкидышей, которые считает последствиями аборта. Только когда она решила, что у нее не будет детей, то смогла родить сына, а потом и дочь. После потери мужа телезвезда долгое время была одна. В 2008 году она вышла замуж за участника своего шоу. Однако с Юрием звездная сваха прожила всего три года — и теперь жалеет об этом браке. Мужчина поднимал на нее руку. «Я знаю азы каратэ, но я не ожидала, что меня можно пинать ногами. Моя дочка-подросток видела свою окровавленную мать, мыла ей раны и вызвала скорую и полицию», — призналась Роза в интервью на видеоплатформе Premier.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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