Рыдающая от безденежья Айза покупает дом

Айза часто делилась, что ее материальное положение всерьез пострадало из-за сегодняшней ситуации в мире. Блогерша чуть ли не кричала о том, как ей сложно адаптироваться к новым условиям. Но, как оказалось, это ей совсем не помешало купить дом.

Буквально с самого начала спецоперации Айза стала чувствовать себя подавленно. «Что изменилось в моей жизни? Все. Все мои страхи вышли на поверхность. Я точно знаю, что не смогу обеспечить стабильность для своих детей. Я живу от одной панической атаки до другой. Я живу в ненависти, в боли, в отрицании. Я чувствую себя плохим человеком, обманутым человек, маленьким и бессильным человеком, который ничего не может изменить», — горевала она.

37-летняя бизнесвумен жаловалась, что уже не сможет себя обеспечивать так, как раньше. «Рекламные контракты, пока-пока! Все мои проекты, все мои мечты... Моя работа, мое будущее, десятки миллионов затраченных денег... Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», — говорила бывшая жена Гуфа.

Но недавно Лилуна Ай призналась, что приступила к покупке дома. Эта новость разозлила часть ее подписчиков. Фолловеры упрекнули ее, она ведь плакалась, что скоро ей нечем будет кормить детей, и на этом фоне приобретает недвижимость? Айза тут же отметила, что с покупкой жилья ей помогает отец.

Это оправдание также не устроило аудиторию брюнетки. Ранее Айза твердила о том, что «героически тянула на себе родителей пенсионеров», а теперь почему-то заручилась его поддержкой. «Так и есть. Просто папа полез в сбережения», — подтвердила блогерша.

Напомним, в начале пандемии, когда многие забеспокоились о финансовой составляющей жизни, к ним примкнула и Айза, которая объявила о продаже своей квартиры в центре Москвы за 58 миллионов. Свое решение она объяснила тем, что планирует в будущем приобрести дом, где у ее сыновей будет личное пространство. «Хочу купить квартиру побольше, чтобы у Элвиса и Сэма были отдельные комнаты. Сейчас они живут вместе. До пандемии мы ездили смотрели варианты. Но ничего подходящего не нашли. Сейчас продаю не очень активно по понятным причинам, и, боюсь, в связи с ситуацией в стране и мире не скоро появится возможность поменять квартиру», — рассказывала она в беседе с PEOPLETALK. Теперь, видимо, бизнесвумен приступила к воплощению плана, несмотря на напряженную обстановку в стране и мире.