Салибеков игнорирует свою бывшую жену

Вадим Карасев

Фанаты Дом-2 долго наблюдали за тем, как сестры Колисниченко приходят на проект и активно провоцируют Тиграна Салибекова. Всё это привело к тому, что он начал разговаривать со своей бывшей супругой сквозь зубы и признался, что не испытывает к ней ничего, кроме чистой ненависти. В результате Тигран навещает детей по выходным, решил навестить своих старших детей в оздоровительном лагере, куда их отправили совершенно бесплатно, за счет государства. Также он провел немало времени с младшим сыном Багратом, однако с экс-супругой при этом разговаривать не пожелал.В результате Тигран Салибеков начал попросту игнорировать Юлию Салибекову. Более того, мужчина заявил, что этот человек для него попросту умер и знать он её больше не желает, особенно после всех пережитых унижений на телестройке. При этом Тигран в данный момент по-настоящему счастлив вместе со своей подругой по телестройке.Однако Юлия Салибекова на бывшего мужа совершенно не обижается, ведь в итоге она добилась своих целей. Женщине удалось лишить Тиграна всего совместно нажитого имущества, испортить его репутацию примерного отца и опозорить на всю страну. Однако Тигран желает сделать предложение Юлии Белой и завести с ней ребёнка. Получится ли у него построить семью на Дом-2?