Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов

Вадим Карасев

Естественно, поклонникам телешоу стало интересно, смогут ли помочь специалисты, которые были приглашены на проект, вернуть Белую в нормальное состояние? Или Салибеков зря надеется, что Юля перестанет вытворять разные неприятные вещи в нетрезвом виде и наконец-то ограничится всего одним партнёром?Но и это ещё не всё. Всем известно, что родители у Тиграна достаточно строгие, поэтому поклонникам любопытно, как они относятся к решению Салибекова вернуть девушку себе в объятия.Может быть им совершенно не важно, с кем именно Тигран постоянно светится перед камерами и зарабатывает деньги на телестройке? А ведь он является многодетным отцом и дети наверняка наблюдают за всем этим. Интересно, если Юлия к нему все-таки вернётся, то сколько продлятся эти отношения? Сможет ли Белая измениться или действия специалистов так ни к чему и не приведут?