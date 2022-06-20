Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Сегодня, 13:51 Вадим Карасев
Недавно появился слух, что Клавдия Безверхова уже активно флиртует с Тиграном Салибековым. Но если судить по новым слухам с Дом-2, то Тигран решил дать Юлии Белой очередной шанс наладить с ним отношения. Естественно, поклонникам телешоу стало интересно, смогут ли помочь специалисты, которые были приглашены на проект, вернуть Белую в нормальное состояние? Или Салибеков зря надеется, что Юля перестанет вытворять разные неприятные вещи в нетрезвом виде и наконец-то ограничится всего одним партнёром?
Но и это ещё не всё. Всем известно, что родители у Тиграна достаточно строгие, поэтому поклонникам любопытно, как они относятся к решению Салибекова вернуть девушку себе в объятия.
Может быть им совершенно не важно, с кем именно Тигран постоянно светится перед камерами и зарабатывает деньги на телестройке? А ведь он является многодетным отцом и дети наверняка наблюдают за всем этим. Интересно, если Юлия к нему все-таки вернётся, то сколько продлятся эти отношения? Сможет ли Белая измениться или действия специалистов так ни к чему и не приведут?
По материалам: life-dom2