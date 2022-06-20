Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк на высоте птичьего полета

Сарик Андреасян поделился радостным событием — он сделал предложение возлюбленной. Актриса Елизавета Моряк ответила режиссеру согласием. Пара принимает поздравления с помолвкой.

Кадр с помолвочным кольцом на безымянном пальце 26-летняя Елизавета Моряк опубликовала в личном блоге. Украшение от Mercury выполнено из платины и увенчано крупным бриллиантом, стоимость аксессуара начинается от 3 миллионов рублей. «Мы спрятаны навсегда в тихое слово «да»…» — подписала снимок актриса, сопроводив его хэштегом #семья.

Этим же фото поделился в своем аккаунте и новоиспеченный жених. «Она не могла сказать «нет», — написал 37-летний Сарик Андреасян.

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Правда, актриса призналась, что больше переживала из-за надвигающегося циклона. Девушка едва смогла отогнать неприятные мысли, чтобы насладиться моментом.

«Все мои мысли были о том, что мы разобьемся и нам срочно надо садиться. Мы сели и то, что произошло дальше — трэш. Если бы опоздали хотя бы на несколько минут, нам бы пришлось лететь на запасной аэродром. Садились мы тоже очень странно. Слава Богу, пилот был опытный», — написала Елизавета.

Напомним, что Сарик уже был женат. От Алены Андреасян у него двое сыновей: Марк и Мартин. Супруги прожили вместе семь лет и казались счастливой семьей, поэтому их развод стал для всех неожиданностью. Позже Алена поделилась, что расставание не прошло безболезненно. К счастью, сейчас экс-возлюбленные в теплых отношениях и поддерживают друг друга в воспитании детей.