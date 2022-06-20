Счетная палата: Исполнение бюджета-2021 стало лучшим за 5 лет
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Счетная палата: Исполнение бюджета-2021 стало лучшим за 5 лет

Счетная палата: Исполнение бюджета-2021 стало лучшим за 5 лет

В 2021 году исполнение бюджета стало лучшим за последние 5 лет. На это указал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам анализа отчета Правительства. Выводы Счетной палаты опубликованы на ее официальном сайте.

Так, несмотря на рост расходной части бюджета, контрольное ведомство отметило исполнение бюджета на уровне 97,5 процента. «Объем неисполненных ассигнований составил 645 млрд рублей против 1 трлн в 2020 году», — сообщил глава СП. 

Говоря об итогах реализации госпрограмм, Кудрин отметил, что оценки их результатов в кабмине и в Счетной палате разошлись.

«В ходе анализа мы увидели, что те программы, в которых преобладают более простые, технические показатели, лучше выполняются. И наоборот — качественно сформированные программы, в которых установлены конечные показатели, нацеленные на результат, выполняются хуже», — пояснил Кудрин.

Он отметил, что несмотря на правило, что по итогам оценки госпрограмм должно приниматься решение об их корректировке или прекращении, все они получают дальнейшее финансирование. Вместе с тем, Кудрин признал, что о количество недостигнутых показателей снизилось — это около 20 процентов.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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