Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы
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Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы

Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей ОдессыСенатор Ковитиди указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским газовым вышкам в Черном море несут опасность для жителей расположенной недалеко Одессы. На это указала сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, сообщают в понедельник, 20 июня, «Известия».

«Указанное месторождение находится на расстоянии 71 километра от самой Одессы, а от Крыма — в 111 километров, до Одессы намного ближе», — констатировала она, отметив, что «последствия могли бы быть достаточно катастрофическими».

Политик призвала одесситов обратить внимание на то, что руководству Украины их жизнь и здоровье неинтересны. При этом она указала на то, что российские военные бережнее относились к гражданам Украины, когда вопрос касался Запорожской и Чернобыльской АЭС.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор.

Позднее Ольга Ковитиди уточнила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих из них — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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