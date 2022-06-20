Слава мажет лицо и попу одним кремом

Певица Слава призналась, как поддерживает красоту. Артистка всегда откровенна и с прессой, и с поклонниками. Певица откровенно рассказала, как ухаживает за собой, чтобы поддерживать лицо и тело в форме. Месяц назад исполнительница хита «Одиночество» отметила 42-й день рождения. Артистка выглядит прекрасно, многие не дадут ей того возраста, что указан в паспорте. Однако, по словам Славы, она особо не заморачивается бьюти-процедурами и даже окрашивает волосы самостоятельно. «Я не любитель омолаживающих процедур, поэтому в салон не хожу. Я в этом плане «мужичка» — не люблю, когда меня трогают. Волосы крашу по этой причине себе сама. Маникюра-педикюра у меня тоже нет. Я его сама делаю. У меня есть один крем, которым я мажу, извините за выражение, и попу, и глаза, и ноги… И нормально себя чувствую. Хотя у меня куча банок стоит разных дома. Мне дарят на дни рождения… Но я их не использую. А от ампул мне сразу становится страшно. Я их отдаю помощнице, и она их сразу куда-то уносит», — рассказала звезда в интервью, отметив при этом, что иногда все-таки решается на процедуру ботокса.Также артистка отметила, что лояльно относится к своему возрасту. Более того, становясь старше, чувствует себя гораздо увереннее, чем в юности. «Иногда смотрю на свои бока — они по-прежнему очень красивые. Я вообще считаю, что шикарно выгляжу. Но предрассудки появляются в голове разные. А в остальном…». После сорока Слава смогла себя принять и полюбить, справилась со многими комплексами. «У некоторых в этом возрасте апатия начинается. Раньше я себя считала гадким утенком, а вот к сорока годам поняла, что очень нравлюсь мужчинам. Мне это приятно. Почувствовала, что я желанна и интересна», — поделилась своим внутренним ощущением певица с порталом prozvezd.info.