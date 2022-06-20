Солнечные и лунные затмения: интересные астрологические и астрономические факты

Вадим Карасев

Затмения Луны и в особенности Солнца — это события, которые пугали людей в древности и представляют неподдельный интерес для астрологов и астрономов сегодня. Настало время узнать больше интересной информации об этих событиях.

Ранее мы рассказывали о том, чем опасны затмения. Это довольно неблагоприятный тип астрологических событий, хоть и довольно красивый. Не стоит бояться их, ведь всё , что вам необходимо в такие дни — это просто толика осторожности.

Полное солнечное затмение можно увидеть лишь с Земли

Дело в том, что Солнце расположено от нас на идеальном расстоянии для того, чтобы Луна соответствовала ему по размеру. Оно дальше примерно в 375 раз, но зато и больше примерно во столько же раз. Именно поэтому Луна идеально его закрывает. У других планет нет таких спутников, которые двигались бы по такой же траектории и имели бы подходящий размер.

В период затмения мы получаем максимум силы Луны или Солнца

Когда мы наблюдаем солнечное затмение, Луна закрывает ночное светило, поэтому мы получаем по большей части его энергию и ощущаем лишь его силу. Когда происходит лунное затмение, наш спутник прячется за нашей планетой, попадая в ее тень от Солнца. Считается, что в этот период Солнце оказывает максимум энергетического влияния, но Луна не прекращает тоже оказывать на нас определенное воздействие, которое, кстати, считается опасным и непредсказуемым.

Тень от Луны движется с определенной скоростью

Эта скорость составляет от 1 до 2 километров в секунду. По этой причине при полном солнечном затмении у нас не так много времени, чтобы увидеть его максимальную фазу.

Полные затмения — крайне редкое явление

Они происходят примерно 60 раз в сто лет, причем в некоторых местах Земли затмения видны лучше, а в некоторых хуже. Где-то вы сможете наблюдать полные затмения чаще, но если вы находитесь в одной и той же точке Земли, то в ней полное солнечное затмение можно увидеть лишь раз в 300 лет. Лунные затмения из-за существенной разницы размеров Земли и Луны происходят значительно чаще. Также они и более длительны. Максимальная длительность полного лунного затмения может достигать более 100 минут. Максимальная длительность полного солнечного затмения — примерно шесть с половиной минут.

Во время солнечного затмения происходят различные странные явления

Например, временно перестают петь птицы. Еще немного падает температура. Многие люди отмечают повышение тревожности, появление беспричинных переживаний.

Когда-нибудь мы не сможем наблюдать полного затмения Солнца

Дело в том, что Луна отдаляется от Земли. Примерно через полмиллиарда лет она отдалится настолько, что полного затмения уже увидеть не удастся. Диаметр ее диска будет существенно меньше диска Солнца. Зато при этом участятся лунные затмения.

Затмения в значительной степени усиливают негативные события

Например, если затмение выпадает на пятницу 13, то этот день считается очень опасным. Астрологи и эксперты в области эзотерики отмечают, что в такие дни очень высока вероятность повстречать на своем пути опасных людей.