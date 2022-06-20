Соседи Максима Галкина высказали все, что думают о нем

Артист Максим Галкин с семьей сбежал из страны. По поводу переезда шоумена и Аллы Пугачевой в Израиль высказались десятки знаменитостей. Некоторые винят их в предательстве, другие же защищают. А на чьей стороне соседи звездной семьи, которые уже много лет видят артистов, как говорится, в домашней обстановке. Алла Борисовна и Максим с самого начала отметили, что в Израиле проводят долгожданный отпуск. Пара наслаждается отдыхом вместе с детьми. Недавно Галкин даже опубликовал солнечное видео, на котором Гарри и Лиза резвятся на пляже. «На море с семьей — бесценно», — отметил 45-летний юморист. Поклонники радуются за звезд и пишут им теплые комментарии. Однако не все доброжелательно настроены по отношению к именитой чете. Соседи супругов, жители деревни Грязь, возмущаются, что в трудное для страны время Пугачева и Галкин уехали из России. Правда, больше всего их злит то, что ведущий стал ругать Родину. «Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво», — говорит одна из местных жительниц на YouTube-канале «Изи Life».Другая вторит ей и добавляет, мол, комика в Грязи больше и не ждут. «Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем», — заявляет она. Однако есть и те, кто положительно говорит о Максиме. «Галкин никому не мешает, хорошо живет и хорошо относится ко всем», — подчеркнула обитательница деревни. Находятся и те, кто поддерживает звезд в решении покинуть страну. «Во-первых, я не думаю, что они уехали навсегда. А во-вторых, если они уехали навсегда, это их дело. Он мне не родственник, не близкий человек. Приедет — молодец! Да, хоромы эти огромные, дворец... Он все это заработал. Ездит, собирает концерты, популярен. Это все труд! Почему он должен это все оставлять?» — вопрошает женщина. За то время, пока пара жила в Грязи, Галкин успел расположить к себе односельчан своей доброжелательностью и простотой. «Видела, мы даже общались немного. Если честно, в жизни он мне нравится гораздо больше. Мне показалось, что нет у него звездной болезни. Общается с местными на равных. Грубо говоря, когда они здесь жили и что-то делали для деревни, никто не возражал», — отметила соседка артистов.