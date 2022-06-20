Стартаперы из Канады придумали огромную собачью лежанку для людей
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Стартаперы из Канады придумали огромную собачью лежанку для людей

Стартаперы из Канады придумали огромную собачью лежанку для людей
Два предпринимателя из Ванкувера Ной и Юки решили создать самое удобное место для сна. И в процессе своих размышлений, они пришли к выводу, что кровати, диваны и прочие традиционные "лежбища" человеку не подходят. Но идеальный вариант нашелся там, где его еще не искали конкуренты. Ребята придумали огромную собачью лежанку для людей, которую назвали Pufl. По словам создателей, спать в ней максимально удобной за счет использования подушки из натурального хлопка и покрытия из искусственной кожи. И они подчеркнули, что сон в такой лежанке избавляет от стресса практически мгновенно. Собачий сон стоит скромные 400-500 долларов.




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По материалам: Sivator

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