Супруг Юлии Меньшовой избавился от машины
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Супруг Юлии Меньшовой избавился от машины

Супруг Юлии Меньшовой избавился от машины
Муж Юлии Меньшовой, актер Игорь Гордин рассказал, почему продал автомобиль. Гордин признался, что, живя в Москве, принял решение продать машину. Во-первых, актера раздражают пробки, во-вторых, ездить на авто ему в буквальном смысле некуда. 57-летний артист театра и кино и муж Юлии Меньшовой относит себя к интровертам. Перенасыщенная людьми и событиями Москва часто выбивает его из колеи. Гораздо ближе мужчине неспешная жизнь Питера, однако, семья и работа обязывают находиться в столице. «Года три назад я продал машину — мне некуда на ней ездить, я не знаю, где ее парковать даже около дома (каждый раз тревожащая неуверенность, сможешь ли ее где-то в итоге оставить). Все места работы — в пешей доступности, поэтому я не гуляю в парках, а хожу по городу пешком. Сидя в машине, начинаю утяжеляться, а надо двигаться, единственная возможность — ходить пешком. У меня папа таким же был: ехал на троллейбусе до Петроградки и шел километра три пешком до работы на Васильевском острове. Так каждое утро. И я — бодрым шагом до театров: ТЮЗ, «Наций», МХТ — до всех полчаса ходьбы от дома и зимой, и летом, дворами-дворами», — рассказал Игорь Гордин.
Также артист заявил, что не может водить автомобиль, так как раздражается от постоянных пробок в пути. «Я всегда зверею от пробок, поэтому и продал машину. В Москве я не получаю никакого удовольствия от вождения. За рулем начинаешь беситься — не знаешь, когда доедешь, если встаешь где-то», — признался актер в интервью «Москвич Mag» А вот его жена Юля Меньшова любит перемещаться, в том числе, и на современных средствах передвижения — самокатах. «Я и сам пробовал, когда купил жене самокат, доехал на нем от театра до дома. Ей понравилось, и катается она по правилам, а я не пристрастился: понимаю — лучше полчаса пройти, чем за 10 минут доехать. Надо разминаться. А Юля в этом году, кстати, еще не открыла свой сезон», — говорит Игорь. Напомним, дочь режиссера Владимира Меньшова уже больше двадцати лет счастлива в браке с Гординым. У пары растет двое детей — сын Андрей и дочь Таисия. Супруги сталкивались с кризисами в семейной жизни, даже расходились, но в итоге смогли все преодолеть. «Брак требует усилий, душевной работы. Иногда надо себя немножко ущемить, где-то уступить, где-то принять, где-то помочь. Нельзя все время требовать внимания к себе», — рассуждал несколько лет назад артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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